Kalil sobre Zema: 'Não fez nada. Me mostre um quebra-molas que fez'

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) , candidato ao governo de Minas, em entrevista a TV Alterosa da Zona da Mata, na tarde desta quinta-feira (29/9), voltou a criticar o seu principal adversário na corrida eleitoral, o governador Romeu Zema (Novo) . Ao comentar sobre problemas de infraestrutura na região da Zona da Mata, Kalil lembrou o péssimo estado das estradas mineiras. Ele também falou sobre os problemas relacionados à fome e ao desemprego.









Para Kalil, toda a região da Zona da Mata tem uma "paralisação de estrutura", pois não há investimento. Ele disse que o primeiro passo é "matar a fome de quem está com fome", depois gerar empregos com plantas indústriais e ir reformulando as "estrututras" da região.





"Na hora que você ajuda esse povo que está sofrendo, paralelamente você está arrumando a estrutura do lugar. Arrumando estrada, impondo. Como é que você paga pedágio nessa porcaria de estrada?", questionou. "Fazendo estrutura e trazendo planta [industrial]. Aí você vai ajeitando com planejamento, não tem milagre. Estão prometendo milagre? Foi um governo que não fez nada. Eu te desafio me mostre um quebra-molas, não é aqui em Juiz de Fora não, é na região toda, que o governo fez, não tem um quebra-mola", disse Kalil.