Candidatos do Pros protestam em BH por falta de repasses do partido

Movimento começou às 9h30 na sede do Pros em BH, na Região da Pampulha (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)





O movimento começou às 9h30 na sede do Pros em BH, na Região da Pampulha. Dezenas de candidatos exigiam a compensação, também afirmando que outros grandes nomes receberam valores.





"Tem uns que não recerberam nada, nem fundo e nem material de campanha. Teve quem recebeu 50% e foi prometido outros 50% depois, que é meu caso. Com esses últimos 50%, era para estar pagando funcionário. Os primeiros 50% já gastamos, os outros reservamos. Havia promessa que ia ser feito, mas não foi feito, e só estão empurrando com a barriga. Acredito que não saia mais", diz Edivaldo Machado (Pros-MG), candidato a deputado federal.









"Isso foi acordado, nem a nossa propaganda eleitoral gratuita tem, foi tratado e não foi cumprido. Esse tempo foi tomado pelos irmãos Prado, que tentam reeleição. Estamos reivindicando tudo isso, fizeram propaganda enganosa com os candidatos. Amanhã, vou ao TRE-MG e ao TJ para abrir processo", afirma.





A reportagem entrou em contato com Weliton Prado, ex-presidente do Pros em Minas. Segundo o parlamentar, a briga é nacional, e ele próprio tenta contato com a executiva para liberar os recursos. O deputado federal também diz que imprimiu material de campanha para diversos candidatos.





"Quem define repasse de fundo é o nacional. Iam passar um valor para Minas e não passaram. O que eu fiz, do meu fundo: eu rodei material, mandei para outros candidatos. Boa parte do meu valor rodou para os outros da chapa. Eu também não estava conseguindo, hoje o presidente me atendeu, eu consegui falar e cobrei o fundo dos candidatos", responde.





O presidente nacional do partido é Eurípedes Júnior. Weliton complementou dizendo que está "junto" na briga pelo repasse partidário aos demais candidatos e que recebeu a quantia de R$ 2,915 milhões de fundo especial por ser um nome à reeleição e também pois grande parte do valor do fundo para Minas se dá pelo mandato dele na Câmara dos Deputados.





A reportagem tentou falar com a direção nacional do Pros a partir de contatos fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas não teve retorno.

Eleições 2022

Em Minas, 1.103 candidatos a deputado federal fizeram registro junto à Justiça Eleitoral - 53 serão eleitos. Já para deputado estadual, foram 1.411 candidatos - 77 vão ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





O primeiro turno das eleições de 2022 será no domingo (2), de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília). Caso haja o segundo turno - possibilidade somente para presidente e governador -, ele será realizado no dia 30 do mesmo mês, também em um domingo e no mesmo horário.

