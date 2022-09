Kalil para Zema: 'Não tenho coragem de dizer a acusação que pesa sobre ele'

Alexandre Kalil disse que as acusações que pesam sobre ele são "Sessão Tarde", já as sobre o adversário só poderiam ser dita "sem crianças na sala" (foto: Reprodução)

Alexandre Kalil (PSD) se mostrou incomodado com uma fala do adversário Romeu Zema (Novo), que ele considerou um ataque pessoal, e afirmou que as acusações que pesam contra si são "Sessão da Tarde", dando a entender que são coisas mais simples e banais. E declarou que o que pesa contra o candidato à reeleição só pode ser dito "às 3h da manhã, porque não pode ter criança na sala", sem explicitar o tema.

"Você que leva seu filho, seu pai, seu marido num centro de saúde. Faltar 41 itens na farmácia", afirmou Kalil, ao ser acusado de não se importar com a saúde por não conhecer três cidades do interior de Minas Gerais que supostamente tiveram seus postos de saúde fechados durante o governo Pimentel.

O ex-prefeito de Belo Horizonte seguiu endurecendo as críticas contra o opositor e afirmou que a presença do Zema no debate foi motivada pela pesquisa Ipec de terça-feira (28/9) que apontou uma diminuição da diferença entre os candidatos.

Foi o primeiro debate a reunir os candidatos ao governo de Minas com maiores índices de intenção de voto. Zema faltou aos debates na Band, em 7 de agosto, e na TV Alterosa, em 17 de setembro. Na primeira ocasião, o governador alegou indisposição e foi ausência mesmo tendo confirmado participação. Na segunda, ele disse que tinha eventos de campanha agendados e manifestou discordância em relação às regras do programa.

Candidato à reeleição, Zema lidera as pesquisas de intenção de voto. Nesta terça, no entanto, o Ipec divulgou resultados que mostram uma redução na distância para Alexandre Kalil. O ex-prefeito de Belo Horizonte cresceu cinco pontos e chegou a 34% das intenções de voto, contra 45% do governador.

O "Beabá da Política"