Pesquisa Ipec divulga hoje (26/9) novos números para presidente

O Instituto Ipec publica hoje (26/9) novos números para a eleição presidencial no Brasil, que tem Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) como principais candidatos. Os dados serão divulgados pela TV Globo.No levantamento anterior do Ipec, em 19 de setembro, Lula teve 47% das intenções de voto, contra 31% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) apareceu em terceiro, com 7%, enquanto Simone Tebet (MDB) contabilizou 5%, em quarto.Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 181 municípios de todas as regiões do país, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95% (TSE - BR-00073/2022).Presidente da República de 2003 a 2010, Lula liderou os cinco estudos elaborados pelo Ipec entre 15 de agosto e 19 de setembro de 2022, oscilando entre 44% e 47%. Já Bolsonaro, que venceu em 2018 e tenta o segundo mandato, não conseguiu superar 32%.