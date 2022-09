Bolsonaro decreta sigilo de 100 anos a 65 dados que deveriam ser públicos

Argumento do governo Bolsonaro é de que documentos contêm informações pessoais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou sigilo em ao menos 65 informações que deveriam ser públicas. Dados sobre quem visitou a primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada, telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e do médico bolsonarista no Egito em 2021, são sigilosos. O levantamento foi pelo jornal