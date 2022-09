Pesquisa BTG: Lula tem 45% das intenções de voto; Bolsonaro 35%

Os outros candidatos não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 4%; indecisos 2%.

Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 4%

Soraya Thronicke (União): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Eymael (DC): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Branco/Nulo: 4%

Indecisos: 2%

A pesquisa

A pesquisa foi realizada entre 23 e 25 de setembro com 2.000 entrevistados com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%. Está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08123/2022.