Pesquisa BTG: em segundo turno, Lula tem 52%, Bolsonaro 40%

Em eventual segundo turno, Lula venceria as eleições (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/Isac Nóbrega/PR)



É o que aponta o novo levantamento divulgado pela BTG Pactual, nesta segunda-feira (26/9). Em um eventual segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) venceria o presidente Jair Bolsonaro (PL) com diferença de 12 pontos percentuais.É o que aponta o novo levantamento divulgado pela BTG Pactual, nesta segunda-feira (26/9).









Os votos brancos e nulos somam 7% e os indecisos, 1%.





No último levantamento, divulgado na última segunda-feira (19/9), Bolsonaro tinha 39% neste cenário, oscilando positivamente 1%. Indecisos eram 2%. Os outros números se mantiveram estáveis.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno





A pesquisa

A pesquisa foi realizada entre 23 e 25 de setembro com 2.000 entrevistados com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%. Está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08123/2022.