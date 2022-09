Randolfe sobre Ipec: 'Lula cresceu, Bolsonaro brochou'

Conforme resultado da pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a Presidência da República, divulgado hoje à noite, o presidenciável petista tem 46%, contra 31% de seu principal adversário político.

Em sua conta oficial no Twitter, Randolfe escreveu que “Lula cresceu” e “Bolsonaro brochou”. Nesse sentido, a comemoração do líder da oposição no Senado faz uma alusão de forma debochada à parte do discurso de Bolsonaro – durante as comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil – em que ele se autointitulou como “imbrochável”.