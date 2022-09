Waack sobre falta de Bolsonaro na CNN: 'Único que decidiu não participar'

Antes de iniciar a entrevista com o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na CNN, o jornalista William Waack lamentou nesta segunda-feira (12/9) a ausência da confirmação da presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de não dar retorno à CNN, Bolsonaro aceitou o convite do SBT para uma série de entrevistas com os presidenciáveis

“A CNN realiza uma série de entrevistas com os seis principais candidatos à Presidência da República. De todos eles, o único que decidiu não participar foi o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. Diversos convites foram feitos ao candidato e à coordenação da campanha e não houve resposta até aqui”, iniciou Waack.

Segundo ele, o prazo para confirmação ou solicitação de nova data foi encerrado às 20h de hoje. “Lamentamos a ausência de Bolsonaro porque entendemos que estamos cumprindo nosso papel e a nossa missão de informar ao público da CNN quais são as propostas dos candidatos para os desafios do Brasil nos próximos quatro anos”, finalizou.

Intitulada “WW Especial: Presidenciáveis”, a série da CNN já sabatinou – entre 29 de agosto e 2 de setembro – Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D’Avila (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União Brasil).



