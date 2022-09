Bolsonaro deve visitar Minas duas vezes antes do 1º turno das eleições

Bolsonaro em visita à Betim, na Grande BH, em agosto deste ano (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Eleições 2022





Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) também concorrem à presidência da República.



Para o governo mineiro, além de Carlos Viana, Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa.



O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) deve vir a Minas Gerais mais duas vezes antes do primeiro turno do pleito, em 2 de outubro. A primeira visita é prevista para o dia 23 de setembro, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado."Presidente deverá vir a Minas, nós estamos tentando ainda mais duas vezes. Dia 23 está confirmado em Divinópolis, teremos uma outra visita que ainda estamos, Norte, Jequitinhonha, que são áreas que a gente quer prestigiar", disse o senador Carlos Viana (PL), candidato ao governo mineiro.Apesar de não ter sido citada, a capital Belo Horizonte é outro possível destino em Minas. Há possibilidade de a visita ocorrer na última semana antes do primeiro turno.Com isso, desde o início oficial da campanha em 18 de agosto, serão quatro visitas de Bolsonaro a Minas. Ele abriu a campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata.No dia 23 do mesmo mês, o presidente esteve em BH para um comício. Antes, reuniu-se com lideranças religiosas e empresários em Contagem, na Região Metropolitana.