Lula na CNN: 'A negação da política fez surgir Bolsonaro e Hitler'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista na CNN, nesta segunda-feira (12/9) (foto: Reprodução/CNN) O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comparou nesta segunda-feira (12/9), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com Adolf Hitler, líder do Partido Nazista na Alemanha. Em entrevista à CNN, o petista apontou que a negação na política fez surgir nomes como os dois na história.





“A negação, destruição da política permitiu que surgisse um Bolsonaro, como permitiu na Alemanha que surgisse um Hitler, como na Itália um Benito Mussolini. Toda vez que você nega política, o que vem depois dela é muito pior”, ressaltou o petista.









Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D’Avila (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União Brasil) já foram ouvidos, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro.





A conversa é conduzida pelo jornalista William Waack e, de acordo com a CNN Brasil, será transmitida na TV, no site do canal e nos perfis da emissora nas plataformas digitais, incluindo YouTube, a partir das 20h.