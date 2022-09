Lula na CNN: Confira horário e duração da entrevista

De acordo com a CNN Brasil, a entrevista será transmitida na TV, no site do canal e nos perfis da emissora (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP )

De acordo com a CNN Brasil, a entrevista será transmitida na TV, no site do canal e nos perfis da emissora nas plataformas digitais, incluindo YouTube.





Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D’Avila (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União Brasil) já foram ouvidos, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro.









O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Planalto, vai participar, nesta segunda-feira (12/9), de uma entrevista na série com candidatos à Presidência da República no “Programa vai ao ar às 20h. A conversa será conduzida pelo jornalista William Waack.