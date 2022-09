Ciro Nogueira sobre redução do gás: 'Bolsonaro subiu, o gás caiu'

Para Nogueira, 'Bolsonaro subiu, o gás caiu' (foto: AGENCIA BRASIL)





“Bolsonaro subiu, o gás caiu, o povo aplaudiu, melhor para o Brasil”, escreveu.





Mais cedo, a Petrobras anunciou a redução, em 4,7%, do preço do GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás de cozinha vendido em botijão.



Com a redução, o preço médio cobrado das distribuidoras pela estatal passa de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 a partir desta terça-feira (13) – equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos (o peso do conteúdo do botijão comum).

A frase do ministro está sendo reproduzida pelos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para eles, “Lula subiu [nas pesquisas eleitorais], a gasolina caiu”.





O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi às redes sociais, nesta segunda-feira (12/9), comentar sobre a redução do gás de cozinha.