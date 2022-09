Candidato do PDT ao governo do Rio: 'Traficantes querem vitória de Freixo'

Para Neves, a 'milícia e tráfico não torcem por ele' e sim por Freixo (foto: Globo Tv/Reprodução Redes Sociais/Reprodução)





Para Neves, "Cláudio Castro (PL) é o candidato favorito das milícias, enquanto o tráfico torce pela eleição de Freixo".





Rodrigo Neves falava sobre segurança pública. Ao ser questionado sobre o fato de ter declarado que era favorável à volta da Secretaria de Segurança Pública, com a manutenção das hoje já existentes secretarias de Polícia Civil e Militar, ele atacou Castro e Freixo.

“A milícia nunca teve tanta facilidade de se expandir quanto durante o governo de Cláudio Castro. Dominou bairros e territórios. Quem a milícia torce para ganhar a eleição? Ao mesmo tempo, Marcelo Freixo sempre defendeu a liberação das drogas, anistia para criminosos e o fim da PM. Quem o tráfico quer ver eleito?”, disse.





Em seguida, Neves disse que a "milícia e tráfico não torcem por ele”.









Castro na frente





Pesquisa Datafolha divulgada no primeiro dia de setembro aponta a liderança do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), nas intenções de voto, com 31%. Ele é seguido pelo deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 26%.Os dois continuam em empate técnico, como registrado na pesquisa divulgada em agosto. Brancos e nulos são 14%. Não souberam ou não opinaram são 10% Na sequência aparecem o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), com 7%, além de Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia (PSTU), com 3%.



Eduardo Serra (PCB), Juliete Pantoja (UP) e Paulo Ganime (Novo) têm 2% cada. Luiz Eugênio (PCO) não pontuou. Claudio Castro (PL): 31%

Marcelo Freixo (PSB): 26%

Rodrigo Neves (PDT): 7%

Eduardo Serra (PCB): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 3%

Wilson Witzel (PMB): 3%

Juliete Pantoja (UP): 2%

Paulo Ganime (Novo): 2%

Em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabem: 10%

O levantamento contratado pelo jornal Folha de S. Paulo foi realizado entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 34 municípios fluminenses e entrevistou 1.202 eleitores no estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo.



A pesquisa tem 95% de confiança e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-06061/2022. “É por isso que quero vencer a eleição. A milícia e o tráfico não torcem por mim. Teremos investigação focada em lavagem de dinheiro, combateremos os tráficos de armas e drogas”, concluiu.

