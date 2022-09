Eduardo para Ivete: 'Só não precisa de arma quem tem segurança armado'

Eduardo afirmou que no 'mundo real' quem faz a 'segurança de nossas famílias são os próprios brasileiros' (foto: Senado Federal/Reprodução Redes Sociais/Reprodução)





Nas redes sociais, Eduardo gravou um vídeo sobre a declaração da cantora. Durante a apresentação, Ivete discursou contra as armas, pauta defendida por ele e pelo presidente.





“A gente não precisa de arma, a gente precisa de amor. Joga as armas para lá. Deus não acredita na violência, ele acredita no amor”, disse a cantora.

Em resposta, Eduardo afirmou que no “mundo real” quem faz a “segurança de nossas famílias são os próprios brasileiros”.





“Queria fazer uma pergunta honesta para Ivete Sangalo, sem nenhum tipo de paixão ou intenções políticas. Qual seria a solução que ela daria para essa mulher?”, disse Eduardo ao mostrar um vídeo onde uma senhora é assaltada e se defende com o uso de uma arma. “Deus falava em amor, mas Deus sabia que somente uma espada coloca um homem ruim num lugar que ele merece”, seguiu.





Ainda para Eduardo, ser “cristão não é ser cordeiro pronto para ir para o abate, para ficar na mão de bandido não”.









PERGUNTA À IVETE SANGALO



Só não precisa de armas quem anda com seguranças armados.



No mundo real quem faz a segurança de nossas famílias são os próprios brasileiros. pic.twitter.com/oRVlhEeVIQ %u2014 Eduardo Bolsonaro 22.22%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) September 12, 2022

“O que a elite artística do Brasil tem que entender é que nem todo mundo tem condição para ter segurança armado protegendo sua família e seus bens. Aqui no Brasil de verdade quem faz a segurança de verdade somos nós mesmos”, concluiu.

Depois que a cantora Ivete Sangalo fez um discurso antiarmas durante show no Rock In Rio, no domingo (11/9), o filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), criticou a cantora. Para ele, “só não precisa de armas quem anda com seguranças armados”.