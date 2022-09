Eduardo Bolsonaro convoca armamentistas para voluntariar em campanha do pai

'Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário', convocou o filho do presidente (foto: Redes Sociais/)





Com o pedido, o parlamentar postou uma foto do presidente com a TV Ligada. Nas imagens, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, dava uma coletiva onde dizia que “não vai liberar decreto para comprar armas”.





“Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro. Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do Presidente, distribua”, escreveu Eduardo.

Os pedidos já vinham sendo julgados no plenário virtual do Supremo, mas o ministro Kassio Nunes Marques pediu vista (mais tempo para análise) em setembro do ano passado e paralisou as ações. Os partidos então pediram que o ministro concedesse decisões liminares aos pedidos, porque haveria urgência na decisão.

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou todos que compraram uma arma legal para se tornarem "voluntários de Bolsonaro”.O magistrado atendeu aos pedidos de forma liminar (provisória e urgente) em três ações, duas do PSB e uma do PT, contra trechos de decretos e portaria do governo Bolsonaro que flexibilizavam essa possibilidade. Ele é o relator desses processos.