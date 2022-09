Candidato a deputado estadual protesta contra Zema e é detido pela PM

Felipe Gomes é retirado de um estabelecimento por policiais militares (foto: Reprodução/redes sociais )

O candidato a deputado estadual e ambientalista, Felipe Gomes, se envolveu em uma discussão com o governador Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (5/9), no Barreiro, em BH. Gomes foi imobilizado e detido pela Polícia Militar (PM). Familiares e amigos não sabem para onde ele foi levado.





A assessoria da vereadora Duda Salabert informou que o ambientalista estava fazendo campanha no Barreiro e teria se encontrado com o governador e candidato à reeleição, Romeu Zema, no mesmo local. Gomes teria protestado pelo tombamento da Serra do Curral. Após a discussão, alguns seguranças do governador teriam quebrado o megafone do ambientalista. Policiais militares então teriam detido o candidato a deputado.





Ainda segundo a assessoria da vereadora, o ambientalista ficou desaparecido por cerca de uma hora. A família recebeu a informação de que ele teria recebido atendimento na UPA do Barreiro e que saiu de lá com os policiais. Familiares e amigos tentam localizar para onde ele teria sido levado e percorrem delegacias e hospitais da região em busca de seu paradeiro.

Nota de repúdio e resposta da PM

O PDT de Minas Gerais, partido do qual Felipe Gomes é filiado, publicou uma nota de repúdio condenando a agressão sofrida pelo ambientalista por parte da PM.

"O processo democrático não admite truculência contra divergências políticas. O estado não é posse do governo da vez e só deve ser usado em defesa da sociedade de uma forma geral. O que ocorreu com nosso correligionário merece nossa repulsa e pedido de reparo. Nosso corpo jurídico está acompanhando o caso e tomará todas medidas cabíveis em defesa do estado de direito e da democracia. Ninguém pode ser agredido e preso por divergências de ideias", diz um trecho da nota.

O Diretório Estadual do partido diz ainda que "registra de maneira veemente, total repúdio ao ocorrido com o ambientalista Felipe Gomes. Manifestamos nosso apoio e solidariedade, ampla e irrestritamente. Ressaltamos a necessidade de serem tomadas medidas cabíveis para garantir segurança ao companheiro. Vivemos tempos difíceis, com nossa democracia ameaçada. Portanto, se faz necessário que estejamos juntos e juntas, no combate à todas as formas de repressão e ameaça à vida."





Também em nota, Polícia Militar Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que "foi acionada por um proprietário de um estabelecimento comercial no Barreiro, em Belo Horizonte, dando conta de que o indivíduo conduzido realizava perturbação do trabalho. Segundo o proprietário, por diversas vezes, foi solicitado ao indivíduo que se retirasse do local."

A PM disse ainda que "a guarnição policial, que esteve no local, também tentou parlamentar com o indivíduo, que insistiu na desobediência e resistiu, ativamente, à abordagem, resultando, inclusive, em lesões nos policiais militares." O homem foi conduzido para atendimento médico e não foram verificadas lesões decorrentes da abordagem policial, segundo a corporação. O Boletim de Ocorrência ainda está em andamento.





Circula nas redes sociais um vídeo do ambientalista sendo retirado de um estabelecimento por policiais militares e imobilizado no chão. Durante a ação, Gomes questiona o motivo de estar sendo preso.