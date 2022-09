Datafolha no RJ: Castro tem 31%; Freixo, 26%

Pesquisa Datafolha foi divulgada nesta quinta-feira (1/9) (foto: Divulgação)

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (11/9), aponta a liderança do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), nas intenções de voto, com 31%, seguido de perto pelo deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 26%.Os dois continuam em empate técnico, como registrado na pesquisa divulgada em agosto. Brancos e nulos são 14%. Não souberam ou não opinaram são 10%