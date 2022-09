Ipec divulga hoje nova pesquisa para presidente

Além da preferência dos eleitores sobre a disputa presidencial, o questionário também traz perguntas a respeito da decisão do voto, se ela é definitiva ou não, e a avaliação do governo Bolsonaro.

De acordo com Ipec, serão feitas também questões relacionadas a valores morais, orientação sexual, e termos como "moderno/progressista" ou "tradicional/conservador".

A pesquisa ouve 2.512 pessoas entre os dias 6 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022.





Última rodada

Última pesquisa do Instituto Ipec, divulgada na segunda-feira (5/9), apontou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 44% das intenções de voto. Seu principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL), estava em segundo lugar, com 31%.



Ciro Gomes (PDT) apareceu em terceiro, com 8%. Na sequência estão Simone Tebet (MDB), com 4%; Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo), com 1% cada.



Brancos e nulos representam 6%. Eleitores que ainda não definiram seus candidatos correspondem a 5%.