Lula sobre corrupção: 'O culpado foi quem trocou os pés pelas mãos'

(foto: Reprodução/CNN) Escândalos de corrupção que envolveram o Partido dos Trabalhadores (PT) afastam parte do eleitorado da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente participou do quadro “WW Especial: Presidenciáveis”, na CNN, nesta segunda-feira (12/9), e ressaltou que seu governo sempre apurou e condenou os culpados que cometeram ‘ilícitos’.





Questionado se ele poderia apontar um culpado para os escândalos de corrupção em seu governo, disse: “Eu acho que o culpado foi quem trocou os pés pelas mãos. Quando você governa um país do tamanho do Brasil, com milhares de funcionários, dezenas de ministérios e alguém comete um ilícito, o que tem que fazer? Apurar. Apurou, puniu. Se a pessoa for inocente, é absolvida. Se for culpada, paga. É assim que funciona.”









Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D’Avila (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União Brasil) já foram ouvidos, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro.





A conversa foi conduzida pelo jornalista William Waack e, de acordo com a CNN Brasil, foi transmitida na TV, no site do canal e nos perfis da emissora nas plataformas digitais, incluindo YouTube.