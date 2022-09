Kalil convoca trabalhadores: 'Votar em Lula é questão de sobrevivência'

O candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), criticou, durante conversa com trabalhadores e servidores, nesta segunda-feira (12/9), a “elite estúpida”.

O candidato finalizou a fala dizendo que a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é 'crucial'

“Votar no presidente Lula é questão de sobrevivência”, afirmou o candidato apoiado pelo petista em Minas.

O ex-prefeito disse, sem citar nomes, que o atual governo “tem um plano e está assustado” pela sua candidatura.

Durante discurso, que aconteceu no comitê Lula Kalil, no Bairro Lourdes, Kalil convocou sindicalistas para as ruas.