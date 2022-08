Lula em BH: Praça da Estação fica cheia de lixo após comício

Ruas de BH são poluídas por militantes do PT, no comício de Lula e Kalil (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press) O fim do comício de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, deixou uma enorme quantidade de lixo na Praça da Estação e nos arredores. Máscaras, copos descartáveis, santinhos e outros itens foram descartados de forma irregular pelos milhares de militantes que acompanharam os discursos nesta quinta-feira (18/8).









Além disso, as máscaras de proteção contra COVID-19 descartáveis estavam espalhadas na praça. Do mesmo modo, sacolas plásticas e materiais também poluíram o chão de Belo Horizonte.





A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para saber o planejamento de limpeza da cidade, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.





Lula e Kalil em BH

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.

Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG%u201002868/2022.