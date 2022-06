TCE aprova contas de Kalil na PBH e ex-prefeito comemora: 'Gestão honesta'

O ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), comemorou e ressaltou que 'a gestão sempre foi honesta' (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) aprovou, nesta terça-feira (28/6), a prestação de contas do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). O relator, conselheiro Durval Ângelo, seguiu a recomendação da equipe técnica, e ressaltou a inexistência de irregularidades nas contas apresentadas.





Impasse

Com isso, houve um impasse referente ao procurador do Ministério Público de Contas, Glaydson Massaria, que decidiu, pela primeira vez em 11 anos, ir contra o relatório da equipe técnica e pedir a rejeição das contas . Em relação às contas do município referentes ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais de BH (RPPS-BH), que mantém o Fundo Financeiro (FUFIN), ele alegou que houve um rombo de R$ 20,9 bilhões.





"A gravidade das manobras contábeis apelidadas de ‘pedaladas’ é tão proeminente que, na história brasileira recente, motivou o impeachment de ocupante do cargo de Presidente da República no ano de 2016, justamente após o Tribunal de Contas da União descortinar reiterada 'contabilidade criativa", apontou o procurador no documento.

Leia também: Kalil diz que só Zema e Pimentel atrasaram salários e que ele pagará em dia





Nesse sentido, a prefeitura alegou um equilíbrio nas contas públicas em relação à previdência dos servidores que ingressaram antes dele ser extinto, em 2011. Do mesmo modo, o relator do TCE apontou que não houve quaisquer irregularidades. "Com base na documentação apresentada, verificou-se que as práticas adotadas pelo Fufin e pelo BHPREV estão em linhas gerais adequadas à legislação e prudentes", defendeu o conselheiro Durval Ângelo.





"Isso com toda certeza é uma realidade que a gente encontraria em quase todos os regimes de previdência própria. Não obstante, à unidade técnica, quanto às contas de governo, inclusive em relação ao regime de previdência própria, concluiu pela inexistência de irregularidades nas contas apresentadas", apontou.

Nova citação

Além disso, o conselheiro ainda apontou que no pedido de se realizar uma nova citação do prefeito no exercício de 2019 (Kalil), ele também seguiu os técnicos descartando o pedido. "Esta unidade técnica entende que não há necessidade de uma nova abertura de vista, uma vez que o gestor já teve ciência da análise empreendida pela auditoria financeira. Inclusive, já se manifestou neste contexto", afirmou. Por fim, ele opinou pela aprovação das contas e os demais conselheiros do TCE seguiram o voto do relator.





Assim sendo, Kalil também se manifestou após a aprovação e reforçou que não deixou dívidas para o próximo prefeito da capital mineira. "Tenho compromisso com quem votou em mim para prefeito de Belo Horizonte. Minha gestão sempre foi honesta, trabalhou na legalidade e não deixou dívidas para o próximo prefeito. É assim que trabalho e é assim que quero fazer com Minas Gerais", apontou, em nota.





Agora o processo será enviado à Câmara Municipal de Belo Horizonte, que irá julgar as contas.