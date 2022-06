Kalil defende aliança com Lula: 'Não vou me envergonhar'

Pré-candidato ao governo Alexandre Kalil e o pré-candidato à Presidência Lula (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil, defendeu sua aliança com o ex-presidente Lula em encontro com representantes de associações de militares e sindicatos policiais, na manhã desta terça-feira (28/6).





No início do encontro, Kalil disse que não irá fazer promessas sobre garantir o salário dos militares. "Quem trata de assunto de polícia é o Governador. Não me importa posicionamento de direita ou de esquerda, o que eu posso prometer é que vocês vão ter uma conversa de dignidade, de respeito", afirmou.