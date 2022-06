Técnicos do TCE recomendam aprovação das contas de Kalil na PBH

Kalil diz que procurador tem rixa pessoal contra ele (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 25/03/2022)

A equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) recomendou a aprovação sem ressalvas das contas do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), relativas a 2019. Já o procurador do Ministério Ministério Público de Contas, Glaydson Massaria, decidiu ir contra o relatório e pediu a rejeição das contas. A equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) recomendou a aprovação sem ressalvas das contas do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), relativas a 2019. Já o procurador do Ministério Ministério Público de Contas, Glaydson Massaria, decidiu ir contra o relatório e pediu a rejeição das contas.





O caso em questão se trata das contas do município referentes ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais de BH (RPPS-BH) , que mantém o Fundo Financeiro (FUFIN). Nesse sentido, a prefeitura alegou um equilíbrio nas contas públicas em relação à previdência dos servidores que ingressaram antes dele ser extinto, em 2011.









Mas, pela primeira vez em 11 anos, o procurador apontou possíveis irregularidades e pediu a rejeição das contas de um prefeito por causa do fundo. Nos anos anteriores, ele recomendou a aprovação com ressalvas dos chefes dos executivos. Segundo Massaria, houve um rombo de R$ 20,9 bilhões.

"A gravidade das manobras contábeis apelidadas de ‘pedaladas’ é tão proeminente que, na história brasileira recente, motivou o impeachment de ocupante do cargo de Presidente da República no ano de 2016, justamente após o Tribunal de Contas da União descortinar reiterada 'contabilidade criativa'", apontou o procurador no documento.





A recomendação do Ministério Público de Contas agora será analisada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, que deverá emitir um parecer prévio. Logo depois, será enviado à Câmara Municipal de Belo Horizonte, que irá julgar as contas.

Posicionamento do TCE





Em nota ao Estado de Minas, o Tribunal de Contas do Estado apontou que o parecer do MPC é uma peça do processo e não vai se pronunciar até que o parecer seja emitido.



Confira a nota na íntegra:





“O parecer do Ministério Público de Contas é uma peça do processo de prestação de contas, assim como o relatório técnico. Ambos subsidiam o parecer que o Tribunal irá emitir sobre a prestação de contas, mas não são decisórios. O Tribunal de Contas não poderá se manifestar até que seja emitido o parecer aprovado por um de seus colegiados. O parecer prévio do Tribunal de Contas é enviado para o Legislativo, nesse caso a Câmara Municipal de BH, para o julgamento das contas.”



Nota de Kalil





Já o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, se posicionou alegando que o procurador tem se posiciona com a oposição na Câmara Municipal e sempre prejudicou o município. Confira:





“Esse procurador do Ministério Público de Contas sempre demonstrou que está a serviço da oposição na Câmara Municipal. Ele fez de tudo para prejudicar o município. Nunca tive problemas com o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão sério. O único problema é o procurador que tem uma rixa pessoal comigo porque tem amizade íntima com vereadores da oposição. Falar em R$ 20 bilhões em Fundo de Previdência é uma piada contábil, já que o orçamento da Prefeitura é menor que esse valor.”



MPC





A reportagem tentou contato com o Ministério Público de Contas, mas até o fechamento não obteve retorno do órgão.