Kalil tem contas de 2020 integralmente aprovadas e evita 'multa'

Decisão de primeira instância aprovou as contas de Alexandre Kalil com ressalvas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

Após apontar ressalvas nas contas eleitorais do prefeito de Belo Horizonte,(PSD), referentes à disputa de 2020, o(Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) decidiu aprovar a prestação integralmente. A decisão de primeira instância determinava o recolhimento de R$ 145.395,82 ao Tesouro Nacional, no entanto, a defesa do prefeito apresentou recurso, aceito pela corte nessa terça (27/7).