PSB retira a pré-candidatura de Saraiva Felipe e vai apoiar Kalil em Minas

Pré-candidatura de Saraiva Felipe foi retirada pelo PSB, que vai apoiar Alexandre Kalil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

PSB e Kalil reatam 'namoro' antigo

O PSB desistiu de lançar Saraiva Felipe ao governo mineiro. A decisão de retirar a pré-candidatura do ex-ministro da Saúde foi confirmada aonesta terça-feira (28/6) pelo deputado federal Vilson da Fetaemg, presidente socialista no estado. A legenda acertou apoio a Alexandre Kalil (PSD) na disputa estadual.A oficialização da união PSB-PSD em torno de Kalil ocorrerá na próxima segunda-feira (4/7), em um ato em Belo Horizonte. O presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, é aguardado para o evento. Nas redes, Vilson já anunciou a solenidade.Nos bastidores políticos, o apoio do PSB a Kalil era tido como iminente.No último dia 15, Geraldo Alckmin, que é socialista e deve ser o vice-candidato a presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já havia tecido elogios públicos ao ex-prefeito de BH "Será, se Deus quiser, um grande governador de Minas Gerais. De mãos dadas, Lula e Kalil. A melhor parceria que nós teremos para Minas poder avançar ainda mais, e com os olhos bem abertos", disse o ex-governador de São Paulo, durante discurso em Uberlândia, no Triângulo.Quadro histórico do MDB, Saraiva chegou ao PSB neste ano para ajudar o partido a montar as chapas que vão tentar assentos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Uma articulação liderada por parte dos socialistas, no entanto, deu origem à pré-candidatura do ex-ministro.Saraiva está reunido com Carlos Siqueira e, mais cedo, conversou com Alckmin. Procurado, ele disse ao, por meio de sua assessoria, que deseja falar apenas ao fim da conversa com o presidente do PSB.Na semana passada, ao participar do "EM Entrevista", podcast de política transmitido ao vivo no YouTube do Portal Uai, Saraiva afirmou que ainda não havia ocorrido acerto entre PSD, PSB e PT - que também apoia Kalil - para a construção de um palanque único em Minas "Não posso dizer que estou propenso a um acordo, não. O PSB tem uma candidatura própria, a minha, e qualquer encaminhamento vai ter que ser feito por vias partidárias envolvendo o pré-candidato", assegurou.Antes de o PSB anunciar a pré-candidatura de Saraiva, Vilson da Fetaemg chegou a garantir que o partido caminharia ao lado de Kalil na disputa contra Romeu Zema (Novo). Dirigentes da agremiação tentaram, inclusive, convencer o ex-prefeito a trocar o PSD pelo PSB Kalil vai disputar o Palácio Tiradentes com o apoio de Lula. A reboque da dobradinha com os petistas, a chapa terá as presenças de PCdoB e PV. Chegou a haver acerto com a direção nacional do União Brasil, mas a discordância do diretório mineiro com a decisão pode barrar esse apoio.A chapa do PSD em Minas terá, ainda, o deputado estadual petista André Quintão como candidato a vice-governador. O pessedista Alexandre Silveira, por sua vez, tentará a reeleição ao Senado Federal.