Pré-candidato, Marcus Pestana compara Kalil a 'chefe de torcida organizada'

O ex-deputado federal Marcus Pestana (PSDB), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, disse, nesta segunda-feira (27/5), que Alexandre Kalil (PSD) tem postura similar a um "chefe de torcida organizada". Ele criticou, também, o governador Romeu Zema (Novo), a quem apontou ausência de "habilidade". As declarações foram dadas ao podcast de política do, o "EM Entrevista"."O governador Zema não tem liderança. Falta habilidade. Ele pode até ser bem intencionado - parece ser uma pessoa simples - mas ele não tem aptidão para ser governador de Minas. Isso é claro. E, se falta no Zema, sobra no Kalil, que tem a postura de chefe de torcida organizada", afirmou."(Kalil) não é um pacato cidadão que vai ao Mineirão, (torcedor) de Atlético, Cruzeiro ou América, para assistir e curtir. É aquele belicoso, chefe de torcida, que vez em quando ameaça jogar pela janela um radialista. Nunca farei isso. Sou um cara do diálogo e da negociação", emendou o tucano.O caso da "janela" mencionado por Pestana ocorreu no início deste mês, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Kalil se irritou com um entrevistador de apelido "DJ Veneno" , que participava de uma sabatina a ele na emissora de TV que leva o nome da cidade. "Não grite comigo. Molecote! Está querendo aparecer em cima de mim. Quem é você? Não sei nem seu nome, nunca te vi. Aliás, se esse moleque continuar aqui, entreviste esse banana, esse merdinha que está aqui!", disse, em direção a Veneno, para depois falar que poderia jogá-lo "pela janela".Antes de ser eleito prefeito de Belo Horizonte, em 2016, Kalil presidiu o Atlético. Ele comandou o clube entre 2008 e 2014.Para Pestana, Kalil e Zema são frutos da "antipolítica". Ele citou os atritos de Zema com a Assembleia e as dificuldades de Kalil com a Câmara de BH. "As soluções para saúde, segurança e educação dependem de diálogo - capacidade de promover convergência e união".