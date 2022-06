'Zambelli na cadeia': delegado acusa deputada de integrar bancada do crime

Delegado da PF citou a Zambelli como alguém que tá no bolso do CRIME ORGANIZADO da Amazônia, na foto tá a deputada com o Ricardo Salles na maior apreensão de madeira da história onde eles tentaram PROTEGER OS CRIMONOSOS



Consigo 100 comentários com #ZambelliNaCadeia aqui? pic.twitter.com/Q7vbyrx24u