Zambelli sobre manifestações contra Bolsonaro: 'Vergonha com o fiasco'

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) ironizou as manifestações que acontecem neste sábado (2/10) e que pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ciro acirra tom durante manifestação no Rio e puxa coro: 'Fora Bolsonaro'

“Trio elétrico de luxo: 100 mil reais. Pão com mortadela: 8 reais. Bandeira da CUT: 60 reais. Camiseta Fora Bolsonaro: 30 reais. Passar vergonha com o fiasco em rede nacional: NÃO TEM PREÇO!”, escreveu.

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro , marcadas para este sábado, já figuram como o assunto mais comentado no Twitter Brasil nesta manhã, em meio a concentrações de manifestantes em diversas cidades do País.Lideranças dos partidos que organizam os atos incentivam a uso da hashtag #2OutForaBolsonaro.