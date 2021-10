Ciro acirra tom durante manifestação no Rio e puxa coro: 'Fora Bolsonaro'

Ciro Gomes (PDT) chamou Bolsonaro de "criminoso repetido contra a democracia" em ato (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Rio de Janeiro, que tomou a Cinelândia, neste sábado (2/10), contou com a presença do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT).