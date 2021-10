Alessandro Vieira: 'Impeachment de Bolsonaro é absolutamente necessário'

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O senador e pré-candidato pelo Cidadania, Alessandro Vieira, usou as redes sociais, neste sábado (2/10), para comentar os atos que tomaram as principais capitais do Brasil e que pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com Vieira, a defesa pelo impedimento do presidente é “absolutamente nessesária”.





“Não poderei participar das manifestações de hoje, mas a defesa do impeachment de Bolsonaro é absolutamente necessária. É o destino dos presidentes que cometem crimes. Não interessa quem estará nas ruas nem quantos serão. Interessa que é o certo a fazer. Fora Bolsonaro”, escreveu.

Não poderei participar das manifestações de hoje, mas a defesa do impeachment de Bolsonaro é absolutamente necessária. É o destino dos presidentes que cometem crimes. Não interessa quem estará nas ruas nem quantos serão. Interessa que é o certo a fazer. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/TvQyoCU2Li %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) October 2, 2021





Vieira está em seu primeiro mandato no Senado. Delegado da Polícia Civil por 17 anos, o senador é um dos maiores críticos do presidente no Senado.





Lideranças dos partidos que organizam os atos incentivam a uso da hashtag #2OutForaBolsonaro. As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro , marcadas para este sábado, já figuram como o assunto mais comentado no Twitter Brasil nesta manhã, em meio a concentrações de manifestantes em diversas cidades do País.Lideranças dos partidos que organizam os atos incentivam a uso da hashtag #2OutForaBolsonaro.