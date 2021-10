Manifestações contra Bolsonaro devem acontecer em 231 cidades no Brasil

Manifestações contra Bolsonaro (foto: Carl de Souza / AFP) Está marcada para o próximo sábado (2/10), mais uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os protestos vão acontecer em 16 países e 251 cidades em todo o Brasil. A expectativa é de que esta seja a maior manifestação contrária ao presidente deste ano.

Em Belo Horizonte, o ato está marcado para acontecer às 15h30, na Praça da Liberdade, palco de diversos protestos da capital mineira.





Além do coletivo “Fora Bolsonaro!”, os partidos PT, PSOL, PSB, PSD, PSDB, PV, PSL, UP, PCB, PSTU, PCO, PCdoB, PDT, PL, Rede, Podemos, Cidadania, Solidariedade e Novo vão para as ruas.

Protestantes vão manifestar a favor do impeachment do presidente, contra as ações de Bolsonaro durante a pandemia de COVID, a favor das máscaras e do auxílio emergencial.

Confira os locais das manifestações:

Aracaju (SE) - Bar da Draga, Coroa do Meio/Aju - 14h30

Belém (PA) - Mercado de São Brás - 8h

Belo Horizonte (MG) - Praça da Liberdade - 15h30

Boa Vista (RR) - Centro Cívico - 9h

Brasília (DF) - Museu Nacional - 15h30

Campo Grande (MS) - Praça do Rádio - 9h

Cuiabá (MT) - Praça Alencastro - 15h

Curitiba (PR) – Praça Santos Andrade UFPR - 16h

Florianópolis (SC) - Largo da Alfândega - 14h

Fortaleza (CE) - Praça da Bandeira - 8h

Goiânia (GO) - Praça do Trabalhador - 8h

João Pessoa (PB) - Liceu Paraibano e Praça da Independência - 9h

Macapá (AP) - Praça da Bandeira - 16h

Maceió (AL) - Praça Centenário - 9h

Manaus (AM) - Praça da Saudade - 15h

Natal (RN) - Midway - 15h

Palmas (TO) - Avenida JK - 8h30

Porto Alegre (RS) - Largo Glênio Peres - 14h

Porto Velho (RO) - Praça das 3 Caixas D'Água - 15h

Recife (PE) - Praça do Derby - 10h

Rio Branco (AC) - Gameleira - 16h

Rio de Janeiro (RJ) - Candelária até Cinelândia - 10h

Salvador (BA) - Campo Grande - 9h

São Luís (MA) - Praça Deodoro - 8h

Teresina (PI) - Praça Rio Branco - 9h

Vitória (ES) - UFES - 14h