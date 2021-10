Randolfe sobre manifestações: 'Tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro'

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apoia os atos deste sábado (2/10) que pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Pelas redes sociais, o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID compartilha imagens e vídeos sobre o assunto.

Atos contra o governo já reúnem manifestantes e assunto lidera no Twitter

“O nosso povo precisa comer! As famílias brasileiras precisam ter acesso ao mínimo necessário para sobreviver! Tá tudo caro, e a culpa é do Bolsonaro! Chega!”, disse o senador. “Essa é a nossa bandeira! É por amor ao Brasil que queremos nosso povo tendo acesso à comida, à saúde, à vacina, ao emprego, à vida!”, completou.

Randolfe também chamou o governo bolsonarista de “desgoverno” e afirmou que Bolsonaro está tornando a vida do povo “inviável”.

“Nosso povo está sendo roubado! Tá tudo caro”, disse.

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro , marcadas para este sábado, já figuram como o assunto mais comentado no Twitter Brasil nesta manhã, em meio a concentrações de manifestantes em diversas cidades do País.Lideranças dos partidos que organizam os atos incentivam a uso da hashtag #2OutForaBolsonaro.