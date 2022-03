Podemos inicia processo para expulsar deputado 'Mamãe Falei'

'Mamãe Falei' retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo após repercussão negativa do áudio (foto: Reprodução / YouTube) O partido Podemos declarou, nesta segunda-feira (7/3), que recebeu o pedido de expulsão do deputado estadual Arthur do Val (SP), conhecido como ‘Mamãe Falei’. A decisão é uma resposta aos áudios em que o parlamentar diz que as mulheres na Ucrânia ‘são fáceis porque são pobres’





“Petição foi remetida ao diretório estadual de São Paulo, estado do filiado, que ingressou recentemente na legenda há pouco mais de 30 dias”, disse a sigla, em nota.





O pedido, feito pelo Podemos Mulher Nacional, cita a luta diária para eliminar o abismo histórico de desigualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres.





“Não há condições de se adotar qualquer postura complacente diante das declarações sexistas e desrespeitosas emitidas contra mulheres em situação de vulnerabilidade extrema”, ponderam.





De acordo com o partido, o procedimento disciplinar interno é necessário para qualquer tipo de punição, “em respeito à ampla defesa e ao contraditório''.





“Assim que tomou conhecimento do pedido, o presidente da Executiva Estadual Paulista, Thiago Milhim, acolheu e nomeou a Comissão de Ética e Disciplina”, consta em um outro trecho do comunicado.





Arthur do Val terá cinco dias para apresentar sua defesa. Após repercussão negativa de áudio, ele retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo





“Não tenho compromisso com o erro, por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura”, declarou.

Repercussão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliou os áudios machistas do seu ex-aliado e classificou as falas de Arthur do Val como ‘asquerosas’.





O pré-candidato à presidência da República, Sergio Moro (Podemos) , também criticou o ‘Mamãe Falei’ e declarou que não irá mais dividir palanque com ele.





Já a Procuradoria Especial da Mulher e a Bancada Feminina do Senado publicaram uma nota de repúdio sobre as declarações do deputado estadual.