Ao lado de Bolsonaro, Pacheco pede 'respeito às urnas'

Pacheco discursa na Câmara dos Deputados (foto: Tv Senado/Reprodução) Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), discursou contra "investidas autoritárias" e pediu respeito às urnas durante as eleições presidenciais de 2022.





Pacheco, cotado para ser candidato do PSD à Presidência, afirmou que a defesa da democracia será "um desafio" neste ano. "É papel do Congresso Nacional buscar substituir a polarização pela união nacional em prol do bem comum", afirmou o senador.





"Das instituições da República, esperemos a fiscalização e punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral; do eleitor, roguemos senso crítico e responsabilidade para distinguir fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news", declarou.

O presidente do Congresso também disse ainda que caberá aos perdedores no processo eleitoral "respeitar o resultado das urnas".

Mesmo tendo sido eleito em 2018 em segundo turno, Jair Bolsonaro vem alegando que a eleição foi fraudada. Ele acredita que, sem a interferência, teria sido eleito em primeiro turno.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal entendeu que houve crime de vazamento de informações após o presidente divulgar um inquérito que tratava de um ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar disso, Bolsonaro não foi indiciado.

Bolsonaro usou dados sigilosos para atacar as urnas eletrônicas e levantar suspeitas. O caso está sendo investigado dentro do inquérito das fake news no STF, relatado por Moraes.

Além de Pacheco e Bolsonaro, estavam presentes também os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.