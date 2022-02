Paraná Pesquisas: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro

Lula teria vitória sobre Bolsonaro no segundo turno, aponta pesquisa (foto: Evaristo Sá/AFP)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua em vantagem na corrida pelo Palácio do Planalto. Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, nesta quarta-feira (2/2), mostra que o petista lidera a corrida presidencial com 40,1% das intenções de voto, contra 29,1% do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).









Na disputa, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) aparece em terceiro na preferência dos brasileiros, com 10,1%. Ele caiu 0,6 ponto percentual se comparado com o levantamento do ano passado.





Ciro Gomes (PDT) aparece com 5,6% das intenções, enquanto o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 2,4%. O mineiro André Janones (Avante) aparece com 1,1% dos votos.





A senadora Simone Tebet (PMDB) teve 0,8%, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), obteve 0,4%. Já o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta (DEM) aparece com 0,1% das intenções.





O percentual de eleitores que não souberam ou não opinaram é de 3%. Brancos e nulos correspondem a 7,5%.

Segundo turno

Numa simulação do segundo turno, Lula também venceria seus principais adversários. Na disputa com Jair Bolsonaro, o petista obteria 48,8% dos votos, enquanto o atual presidente conquistaria 34,4% dos eleitores. Brancos e nulos somam 13,5% e não souberam e não responderam correspondem a 3,4%.





Na pesquisa anterior, Lula havia obtido 42,5% dos votos e Bolsonaro, 35,6%.





O ex-presidente também venceria Sergio Moro por 47,1% a 29%. Brancos e nulos somam 20,2% e não souberam ou não responderam, 3,7%.





Na simulação de novembro, Lula obteve 40,7% e Moro, 29,8%.

Metodologia

O instituto ouviu 2.020 eleitores nas cinco regiões do país entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro. A margem de erro é 2% e o grau de confiança da pesquisa é de 95%.