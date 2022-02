Moraes envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por desobediência

AM

Ministro do STF Alexandre de Moraes (foto: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quarta-feira (2/1), notícia-crime sobre suposto crime de desobediência de Jair Bolsonaro (PL) por faltar ao depoimento à Polícia Federal (PF).

Caberá à PGR analisar o caso e decidir se abre ou não um inquérito contra o presidente.





Bolsonaro tinha sido intimado a depor para falar sobre o vazamento de um inquérito da PF que tratava de um ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para questionar a segurança do sistema eleitoral, Bolsonaro publicou informações sigilosas em suas redes sociais em agosto do ano passado.

Mesmo tendo sido eleito em 2018 com a maioria dos votos, em segundo turno, o presidente alega que a eleição foi fraudada. Ele acredita que, sem interferência, ele seria eleito em primeiro turno.



Bolsonaro usou dados sigilosos para atacar as urnas eletrônicas e levantar suspeitas. O caso está sendo investigado dentro do inquérito das fake news no STF, relatado por Moraes.