Bolsonaro sobre farofa: 'Não é buscar ser povão. Sempre fui assim'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comendo um churrasco com farofa no Jardim Botânico após passeio por Brasília (foto: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta quarta-feira (2/2) a polêmica sobre um vídeo que viralizou nas redes no último final de semana que o mostra comendo um churrasco com farofa no Jardim Botânico após passeio por Brasília. Nas imagens, é possível ver o presidente de botas, comendo a refeição com as mãos, com uma quantidade considerável de farofa derrubada na calça e no chão. De um lado, apoiadores apontaram humildade por parte do presidente. Do outro, internautas acusaram o líder do Executivo de "cena montada" para autopromoção diante das eleições presidenciais.

Segundo internautas, com a imagem, o presidente pretendia passar uma imagem de "povão", mas parecia um "porco". Com a má repercussão, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, uma das pessoas que haviam compartilhado as imagens, apagou o vídeo de suas redes sociais.





"Eu procuro dar o exemplo. Sei que não sou exemplo para um montão de coisa. Comendo farofa e galinha outro dia, dei um arroto lá que... Lamento. Mas sou ser humano aí. Isso não é... buscar ser povão. Sempre fui assim. (A gente) Busca dar exemplo", disse durante evento realizado no Palácio do Planalto para celebrar mudanças nas regras da prova de vida do INSS.





Cartão corporativo



Ainda durante a solenidade, Bolsonaro apontou que "procura dar o exemplo" e citou que pretende apresentar durante live, amanhã, a pessoa responsável por administrar seu cartão corporativo.











"Busco dar exemplo. Como pretendo botar na live amanhã o caboclo que administra o cartão corporativo. O sistema Globo falar que eu e meus filhos gastamos mais com cartão corporativo do que Lula e Dilma? Canalhice. Se bem que falar canalhice para a Globo é pleonasmo abusivo", concluiu.