Bolsonaro: 'Sempre respeitaremos a harmonia e independência dos Poderes'

O presidente relembrou as ações do governo federal durante o último ano e as medidas tomadas durante a pandemia de COVID-19.

“O governo federal não desistiu de duas coisas: salvar vidas e os trabalhos no Brasil. Dedicamos os esforços para adquirir vacinas. Todas as vacinas foram distribuídas pelo governo federal. Seguimos comprando e distribuindo as doses de forma não obrigatória”, disse.

Ao falar sobre a crise entre Poderes, o presidente foi direto. “Sempre respeitamos a harmonia e independência dos Poderes”, disse.

Bolsonaro também fez duras críticas ao projeto de regulamentação da mídia e das redes sociais.

Estão presentes na cerimônia, os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara dos Deputados, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

