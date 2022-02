Lira e Pacheco (D) durante a solenidade de abertura do ano legislativo de 2022 (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado )

A cerimônia de abertura do ano legislativo de 2022 acontece na tarde desta quarta-feira (2/1). Estão presentes o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux.