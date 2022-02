Bolsonaro: 'Gasolina a R$ 7, diesel a R$ 5, inflação e o povo me trata bem'

De acordo com o presidente, por ser tratado bem nos lugares que vai, isso seria um indicativo de que “o país tem uma porta de saída”.

“Não existe satisfação melhor do que aquela de servir à pátria, de ser bem recebido pela população. A gasolina a R$ 7, diesel a R$ 5, inflação nos gêneros alimentícios e o povo nos trata bem. Ninguém consegue imaginar o que é que está acontecendo”, afirmou o presidente durane cerimônia de modernização da prova de vida do INSS, no Palácio do Planalto.

Bolsonaro também comentou que é ele que “tem segurado para que o Brasil não se torne uma ditadura”.

O chefe do Executivo federal finalizou fazendo um pedido para que os chefes de outros poderes “joguem dentro das quatro linhas” da Constituição.