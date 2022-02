Bolsonaro faz piada com cratera em SP: 'Transposição do Tietê'

Bolsonaro faz piada com cratera em SP e diz que é "transposição do Tietê" (foto: Reprodução / Foco do Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez piada nesta quarta-feira (2/2) sobre uma parte da marginal Tietê, a principal via expressa de São Paulo, que acabou com uma cratera após um acidente na obra do metrô. Em conversa com apoiadores, o chefe do Executivo disse que enquanto o governo federal entrega obras de transposição como a do São Francisco, em São Paulo, sob gestão do governador João Doria (PSDB), foi possível ver a "transposição do Tietê".

O acidente, que ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste da capital paulista, segundo o governo, foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto e fez cerca de 40 famílias do Condomínio Terrazza Marina deixarem os apartamentos.





"Enquanto nós... Semana que vem a gente conclui a transposição do São Francisco. Em São Paulo, eu vi a transposição do Tietê", disse gargalhando junto a eleitores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.









"Lamentamos as mortes. Sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois o tempo leva a desastres", apontou, emendando que "faltou visão" por parte dos moradores ao construir em áreas de risco.





Ao menos 24 pessoas morreram em decorrência das chuvas dos últimos dias no estado de São Paulo. Em Franco da Rocha, já são oito as vítimas dos temporais. Entre as pessoas que perderam a vida no estado, oito eram crianças.