Bolsonaro convida parlamentares: 'Vamos ficar 4 dias dentro de um trem'

Bolsonaro discursa na Câmara dos Deputados (foto: Tv Senado/Repprodução) Durante discurso na abertura do ano legislativo de 2022 , nesta quarta-feira (2/1), no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL), convidou os parlamentares para participar das suas viagens pelo Brasil para o lançamento de projetos realizados pelo governo federal.

Ao cometar a ampliação da malha ferroviária nacional, o presidente citou a conclusão da Ferrovia Norte-sul que vai operar no Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

“Convido a todos para irem comigo na inauguração. Mas vamos ficar quatro dias dentro de um trem", brincou.





Essa não é a primeira vez que Bolsonaro cita a cerimônia. Na live semanal de quinta-feira, na semana passada, o presidente afirmou que iria convidar toda a bancada mineira para a inauguração.





Durante discurso, o presidente fez duras críticas ao projeto de regulação da mídia e internet, proposta defendida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O presidente também relembrou as ações do governo federal durante o último ano e as medidas tomadas durante a pandemia de COVID-19. Ao falar sobre a crise entre Poderes, o Bolsonaro foi direto. “Sempre respeitamos a harmonia e independência dos Poderes”, disse.

Estavam presentes na cerimônia, os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara dos Deputados, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.