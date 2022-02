Bolsonaro sobre regulação da mídia: 'Nossa liberdade acima de tudo'

AM

Bolsonaro discursa na Câmara dos Deputados (foto: Tv Senado/Reprodução)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez duras críticas ao projeto de regulação da mídia e da internet, proposta defendida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o presidente, os parlamentares não devem deixar “ninguém, independentemente de quem for” regular a liberdade de expressão.

“Nossa liberdade tem que ser acima de tudo. Espero que isso (regulação da mídia e redes sociais) não seja aprovado em lugar nenhum”, disse Bolsonaro.



“Me sinto hoje parlamentar. Não deixaremos, quem quer que seja, independentemente de quem for, ouse regular a mídia. A nossa liberdade e a nossa liberdade de imprensa não podem ser arrancadas”, afirmou Bolsonaro durante a cerimônia de abertura do ano legislativo de 2022, nesta quarta-feira (2/1), no plenário da Câmara dos Deputados.





Nessa terça-feira (1/2), em entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, Lula foi questionado sobre a intenção de, se eleito, regular a mídia.



Na resposta, o petista reforçou que acha necessária uma regulamentação para “atualizá-la aos tempos atuais”. “O que a gente não pode continuar é com uma regulação da mídia eletrônica de 1962. É preciso avançar”, disse Lula.





O presidente Bolsonaro também relembrou as ações do governo federal durante o último ano e as medidas tomadas durante a pandemia de COVID-19. Ao falar sobre a crise entre Poderes, o presidente foi direto. “Sempre respeitamos a harmonia e independência dos Poderes”, disse.





Estão presentes na cerimônia, os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara dos Deputados, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.