Flávio: 'Renan não sabe investigar, está acostumado a ser investigado'

Senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID está mais acostumado a ser investigado do que a investigar.

“O senador Renan Calheiros não sabe investigar. Até porque ele está mais acostumado em ser investigado, não a investigar”, disse o senador.





Para Flávio, Renan usa a comissão como “palanque eleitoreiro” e esquece de investigar os verdadeiros culpados.





De acordo com o suplente da CPI, o relatório de Renan é completamente político, “sem base nenhuma”. “Percebo um tom de vingança do senador Renan Calheiros em função de eu ter chamado ele de vagabundo”, disse.

Ainda segundo o senador, a população brasileira assistiu à CPI e vai julgar as acusações dos senadores. Para ele, ninguém “vai sair ileso”.

O dia da CPI

Bolsonaro, por exemplo, foi indiciado por nove crimes, o que gerou críticas por parte de alguns senadores. Outros, como Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apesar de discordarem em alguns pontos, são favoráveis à aprovação do texto do relator Calheiros.





O relatório deve ter algumas mudanças em relação à versão apresentada na última semana. Uma delas diz respeito a uma fala de Bolsonaro, na quinta-feira (21/10) passada, associando vacinação contra o coronavírus com a Aids.



Caso aprovado, o relatório segue como denúncia a órgãos competentes, como Ministério Público Federal (MPF) e, no caso do presidente, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Eles serão responsáveis por seguir com as apurações e confirmar o indiciamento ou arquivar os casos.





A CPI da COVID, instalada em abril deste ano pelo Senado, apurou omissões do governo federal durante o período da pandemia de COVID-19 e repasse de verbas a estados no mesmo tempo. Os senadores da base de governo afirmam que governadores e outros gestores públicos saíram ilesos, tese refutada pelo relator.