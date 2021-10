Flávio Bolsonaro: 'Dilma foi mais nociva do que a COVID'

AM

Senador Flávio Bolsonaro durante sessão de leitura do relatório da CPI da COVID (foto: Roque de Sá/Agência Senado) Durante seu parecer sobre o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, o filho do presidente Jair Bolsonaro e senador, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), comparou o governo do pai com o da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Para o senador, a ex-presidente foi "mais nociva que a própria COVID”.

Durante a fala, o suplente da CPI disse que a comissão tenta acusar Bolsonaro pelo aumento do desemprego, gasolina e fome. Mas, segundo ele, foram os próprios senadores que foram a favor do “fica em casa”. Para Flávio, essa política foi a verdadeira culpada pelas mortes pela COVID.





“O Brasil se destacou positivamente, fomos muito melhores que outros países”, disse o filho do presidente. “O que foi feito nessa CPI para diminuir os impactos do desemprego? Nada. Bolsonaro está fazendo algo”, afirmou.

Para justificar o desemprego no país, o senador comparou os governos Bolsonaro e Dilma.





“Se comparar Bolsonaro com o governo do PT, com a presidente Dilma, em 2015/2016, foram 3 milhões de desempregados em uma situação de normalidade. Ou seja, a Dilma foi mais nociva que a própria COVID… e ainda acusam Bolsonaro de ser omisso em certas áreas", disse.

O senador, ainda chamou o relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) de “peça política”.

O dia da CPI

Bolsonaro, por exemplo, foi indiciado por nove crimes, o que gerou críticas por parte de alguns senadores. Outros, como Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apesar de discordarem em alguns pontos, são favoráveis à aprovação do texto do relator Calheiros.





O relatório deve ter algumas mudanças em relação à versão apresentada na última semana. Uma delas diz respeito a uma fala de Bolsonaro, na quinta-feira (21/10) passada, associando vacinação contra o coronavírus com a AIDS.



Caso aprovado, o relatório segue como denúncia a órgãos competentes, como Ministério Público Federal (MPF) e, no caso do presidente, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Eles serão responsáveis por seguir com as apurações e confirmar o indiciamento ou arquivar os casos.





A CPI da COVID, instalada em abril deste ano pelo Senado, apurou omissões do governo federal durante o período da pandemia de COVID-19 e repasse de verbas a estados no mesmo tempo. Os senadores da base de governo afirmam que governadores e outros gestores públicos saíram ilesos, tese refutada pelo relator.