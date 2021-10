Flávio Bolsonaro: ''Senadores subiram nos caixões para fazer campanha''

Senador Flávio Bolsonaro defendeu o governo do pai na sessão de leitura do relatório da CPI da COVID (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), acusou os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID de usarem as mortes por COVID-19 como palanque político.

“Essa CPI não investigou fatos para chegar aos acusados. Ela escolheu os acusados e trabalhou para incriminar. Mas eles não conseguiram. Vimos aqui senadores da República subindo em caixões das mais de 600 mil vítimas do COVID para fazer pré-campanha. Usando o Senado Federal para fazer politicagem barata”, disse.





De acordo com Flávio, os senadores acusam o presidente Bolsonaro de ser contra a vacina, mas “não fizeram absolutamente nada para que a vacina chegasse no braço dos brasileiros”. “A realidade é que todas as vacinas, sem exceção, foram viabilizadas pelo governo Bolsonaro”, disse o senador.





“Acusam o governo Bolsonaro pela alta da inflação dos combustíveis e por ser responsável pela fome. Mas foram essas pessoas que militaram pelo: ‘fica em casa’”, continuou. “A conta chegou e mais uma vez quem está dando a resposta é Bolsonaro”, afirmou.





Para o senador, acusam Bolsonaro de usar a ciência como opinião, mas o que ele mais viu na CPI foi senadores utilizando da opinião para reafirmar “procedimentos científicos".

O dia da CPI

Bolsonaro, por exemplo, foi indiciado por nove crimes, o que gerou críticas por parte de alguns senadores. Outros, como Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apesar de discordarem em alguns pontos, são favoráveis à aprovação do texto do relator Calheiros.





O relatório deve ter algumas mudanças em relação à versão apresentada na última semana. Uma delas diz respeito a uma fala de Bolsonaro, na quinta-feira (21/10) passada, associando vacinação contra o coronavírus com a AIDS.



Caso aprovado, o relatório segue como denúncia a órgãos competentes, como Ministério Público Federal (MPF) e, no caso do presidente, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Eles serão responsáveis por seguir com as apurações e confirmar o indiciamento ou arquivar os casos.





A CPI da COVID, instalada em abril deste ano pelo Senado, apurou omissões do governo federal durante o período da pandemia de COVID-19 e repasse de verbas a estados no mesmo tempo. Os senadores da base de governo afirmam que governadores e outros gestores públicos saíram ilesos, tese refutada pelo relator.