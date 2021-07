MPF entra com ação contra Pazuello por improbidade administrativa

(foto: Edilson Rodrigues) enviada à Justiça Federal contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por improbidade administrativa. adotar o chamado "kit covid" como "tratamento precoce" durante a pandemia de COVID-19. Oito procuradores do Ministério Público Federal (MPF) assinam uma açãoà Justiça Federal contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello poradministrativa. Pazuello é acusado de atrasar a entrega de vacinas o chamado "kit covid" como "tratamento precoce" durante ade COVID-19.









Entre os itens citados pelo Ministério Público está a cloroquina, que não tem eficácia contra a doença, mas foi adotada para uso em pacientes com COVID-19. De acordo com o MPF, "a ação enviada à 20ª Vara de Justiça federal é resultado de um inquérito civil instaurado inicialmente por representação de um cidadão comum. Em seguida, ela foi juntada a diversos outros pedidos de investigação apresentados por agentes públicos e entidades civis".





O MPF ressaltou que "os representantes apontavam, sobretudo, irregularidades e omissões ocorridas na gestão do Ministério da Saúde e outros órgãos do governo, no combate à COVID-19". Ainda de acordo com os procuradores, Pazuello foi "injustificadamente, omisso na ampliação de testes para a população e na distribuição de milhares de kits de testes PCR, a ponto de perderem a sua validade nos almoxarifados do Ministério da Saúde".