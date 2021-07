'Senadores não são investigadores', diz Mourão sobre CPI da Covid

O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a minimizar a gravidade das apurações realizadas pela CPI da Covid, que investiga omissão do governo federal na condução de medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos da comissão são "primordialmente políticos", na visão do vice-presidente. "A Comissão Parlamentar de Inquérito é primordialmente política, até porque os senadores que estão ali não são investigadores, pessoas acostumadas a conduzir inquéritos", avaliou o vice nesta sexta-feira, 2.



Para ele, o caráter político das investigações coloca em xeque a validade das conclusões finais a que chegarão os senadores. "A partir do momento que tem muita coisa política, as decisões que chegam ao final da CPI podem ser mais incisivas ou não", disse. Ele também ironizou a sessão de ontem, quando houve pedidos de prisão do policial militar Luiz Paulo Dominguetti, apontado por reportagem da Folha de S.Paulo como autor de denúncia de que o governo teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina para fechar contrato com empresa. "Tem uma turma ali que nunca prendeu ninguém e está doida para prender. É só isso. Qualquer coisa (na CPI) é ‘vou mandar prender’", zombou o vice.